شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فاجعة نيوزيلندا.. هجوم بالمطارق على مسلمين أمام مسجد في لندن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

مع تزايد المخاوف وارتفاع حدة التوتر لدى جموع المسلمين في عدد من الدول الأوروبية والغربية، منذ صباح أمس (الجمعة) بسبب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة العشرات، ذكرت الشرطة البريطانية أن مجهولين هاجموا حشدا من المسلمين بالعصي والمطارق أمام أحد المساجد شرقي لندن، بعد ساعات من هجوم نيوزيلندا.

ووفقا لما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد ذكرت الشرطة أن المهاجمين هتفوا بعبارات معادية للمسلمين ووصفوا المصلين بـ«الإرهابيين»، مضيفة -وفقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» نقلا عن الصحيفة البريطانية، أن اشتباكاً وقع بين المصلين والمهاجمين الذين لاذوا بالفرار بسيارتهم قبل وصول الشرطة، مشيرة إلى أن جميع المهاجمين في العشرينات من عمرهم.

وكانت الشرطة البريطانية قد عززت إجراءاتها الأمنية أمس في محيط جميع دور العبادة في أنحاء البلاد لحماية المصلين والمقدسات.