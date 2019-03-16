الآلاف في كرواتيا يحتجون على العنف الأسري

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جدة - خالد شويل - رويترز (زغرب) تظاهر الآلاف في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم (السبت)، مطالبين بتشديد الإجراءات لمواجهة العنف الأسري، وبمزيد من التدريب للموظفين في أجهزة الدولة لمساعدتهم على مواجهة هذه المشكلة.

تظاهر الآلاف في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم (السبت)، مطالبين بتشديد الإجراءات لمواجهة العنف الأسري، وبمزيد من التدريب للموظفين في أجهزة الدولة لمساعدتهم على مواجهة هذه المشكلة.

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