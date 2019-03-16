باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس هندية دخلت أراضيها

أعلن المتحدث باسم الجيش الأفغاني، الجنرال آصف غفور، أن الجيش أسقط مروحية رباعية للتجسس في منطقة راكشيكري الواقع على خط السيطرة الفاصل بين الشطرين الهندي والباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال غفور – في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – إن المروحية دخلت من الهند متوغلة لمسافة 150 مترا في باكستان، حسبما أوردت صحيفة “دون” الباكستانية.

وتأتي تلك الأنباء بعد أسابيع من تصاعد التوترات بين الجارتين إثر اختراق طائرات حربية هندية المجال الجوي الباكستاني في أعقاب الهجوم الذي استهدف قوات هندية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مصرع العشرات.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر عسكرية باكستانية القول إن الجيش الهندي يستخدم المروحيات الرباعية لالتقاط صور جوية للمواقع الباكستانية على طول خط السيطرة، في إطار عملياتها التي تهدف إلى جمع المعلومات الاستخباراتية واختيار الأهداف قبل قصفها عبر خط السيطرة.

وكان الجيش الباكستاني قد أسقط في الثاني من يناير الماضي طائرة تجسس هندية بدون طيار، هي الثانية في غضون يومين، بالقرب من خط السيطرة، الذي عادة ما يشهد مناوشات بين الجانبين.

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