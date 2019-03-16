شكرا لقرائتكم السترات الصفر.. شغب وعمليات نهب بمحلات بالشانزلزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اشتبك متظاهرون من السترات الصفر الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب، بالقرب من قوس النصر، في احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الثامنة عشرة على التوالي المناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما قام عناصر من محتجي السترات الصفر بنهب محلات الشانزلزيه بباريس، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات مع أصحاب السترات الصفر.

وألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، وبدؤوا في الدق على نوافذ شاحنة للشرطة. دفع ذلك شرطة مكافحة الشغب للتراجع، وكذلك مدفع للمياه، حيث ركل المتظاهرون جانب الشاحنة الكبيرة.

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في وقت لاحق، أطلق مدفع المياه زخات قوية من شارع جانبي في محاولة لرد المحتجين. شوهدت سيارة محترقة في مكان قريب.

أعلنت الشرطة عن اعتقال عشرين شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.

بعد تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في نهاية الأسبوع، نظمت مجموعات السترات الصفراء اليوم السبت العشرات من الاحتشادات والمسيرات في العاصمة وحولها.