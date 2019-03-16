سفاح المسجدين بعث رسالة معنونة لرئيسة وزراء نيوزيلندا قبل دقائق من الجريمة

دبي - بواسطة محمد فارس © ZUMAPRESS.com رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرنسفاح المسجدين بعث رسالة معنونة لرئيسة وزراء نيوزيلندا قبل دقائق من الجريمة

أكد ديوان رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أنها تلقت نسخة من بيان منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايستشورش قبل دقائق من إقدامه على الجريمة.

وأفادت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" نقلا عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء بأن البيان وصل على العنوان العام لأرديرن قبل الهجوم بأقل من 10 دقائق، وكانت صياغته توحي بأن الجريمة قد وقعت وأنه يأتي تفسيرا لما قد حدث، مشددا على أن "منع الاعتداء كان مستحيلا".

وحسب المتحدث، فإن قائمة من أرسل سفاح المسجدين بيانه إليهم شملت نحو 70 اسما وجهة، بينها وسائل إعلام محلية ودولية، وزعيم الحزب الوطني في نيوزيلندا (اليمين الوسط) سايمون بريجيس، ورئيس مجلس النواب تريفور مالارد.

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وذكر المتحدث، أن رئيسة الوزراء لا تنوي نشر مضمون الرسالة ولا وقت تلقيها أو فحواها.

وكان منفذ الهجوم، وهو الأسترالي برينتون تارانت قد نشر بيانا من 73 صفحة عبر الإنترنت قبيل إقدامه على الجريمة، شرح فيه أسباب وأهداف خطوته، التي قال إنها تأتي في سياق صراع أبناء العرق الأبيض ضد الهجرة والمهاجرين على أراضيهم.

المصدر: وكالات