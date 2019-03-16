مصراوي - كتب - هشام عبد الخالق
كلما مر الوقت تكشفت تفاصيل أكثر للجريمة المروعة، التي ارتكبها الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، من اليمين المتطرف، أمس الجمعة، وسقط ضحيتها 49 شهيدًا و42 مصابًا، بحسب الروايات الرسمية للشرطة النيوزيلندية.
صحيفة "تريبيون باكستان" الناطقة باللغة الإنجليزية، قالت إن تارانت رأى قبل ارتكاب جريمته، أنه بعد القبض عليه سيتم إطلاق سراحه، بل وسيحصل على "جائزة نوبل للسلام" أيضًا.
وقالت الصحيفة، إن تارانت كتب في بيان أرسله إلى الشرطة النيوزيلندية، إنه لا يتوقع أن يتم إطلاق سراحه فقط، ولكن أتوقع أيضًا...
كانت هذه تفاصيل خبر "قارن نفسه بمانديلا ويتوقع فوزه بنوبل".. مقتطفات من بيان منفذ هجوم نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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