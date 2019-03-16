مصراوي - كتب – محمود مصطفى:
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحضور باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفالية التي عقدت مساء السبت، بمدينة أسوان: "أدين الحادث الإرهابي إدانة بكل ما لدينا من قيم، نحن ضد كل التطرف والإرهاب، من أسوان ومصر وأفريقيا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جماعي ضد الإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن حادث نيوزيلندا: نرفض كل عمل إرهابي ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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