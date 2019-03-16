السيسي عن حادث نيوزيلندا: نرفض كل عمل إرهابي ضد الإنسانية

مصراوي - كتب – محمود مصطفى:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحضور باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفالية التي عقدت مساء السبت، بمدينة أسوان: "أدين الحادث الإرهابي إدانة بكل ما لدينا من قيم، نحن ضد كل التطرف والإرهاب، من أسوان ومصر وأفريقيا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جماعي ضد الإنسانية".