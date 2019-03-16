برج "إيفل" يطفئ أنواره حدادا على ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا

أطفأ برج "إيفل" الفرنسي أنواره، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم على مسجدين في مدينة "كريست شيرش" في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة عشرات آخرين.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي في حادثة إطلاق النار على مسجدين، الجمعة.

وعلى خلفية الحادثة، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.