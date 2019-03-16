خارجية المغرب: اتخذنا موقفا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

أكّد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أنّ "سلطات المغرب قرّرت اتخاذ موقف بعدم التدخّل في التطوّرات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع".
وركّز في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، على أنّه "ليس للمغرب أن يتدخّل في التطوّرات الداخلية الّتي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلّق عليها بأي شكل من الأشكال".
ولم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق على التطورات في الجزائر منذ بداية التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
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