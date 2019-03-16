وزير فلسطيني: السلطة اتصلت بدول شقيقة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها القمعية

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أن "السلطة أجرت عدة اتصالات مع دول شقيقة مؤثرة، وطلبت منها الضغط على "حماس" كي توقف إجراءاتها القمعية بحق المواطنين".

ونفى الشيخ "صحة أنباء حول مناقشته مع منسق السلطات لإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، تطورات الوضع في قطاع غزة، وتحديدا التصعيد بين حراك "بدنا نعيش" وقمعه من قبل أجهزة أمن "حماس".