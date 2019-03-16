الاناضول: شرطة بريطانيا تلقي القبض على شاب أعلن على مواقع التواصل دعمه لمجزرة نيوزيلندا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "الشرطة البريطانية تلقي القبض على شاب أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي دعمه لمجزرة نيوزيلندا". والجمعة، شهدت المدينة النيوزلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا. فيما أعلنت شرطة البلاد احتجاز 3 رجال وامرأة، يشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم.

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