وزارة الدفاع التركية: تحييد 6 مسلحين ومقتل جنديين تركيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 6 مسلحين ومقتل جنديَين تركيَّين، خلال العمليات العسكرية ضدّ منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق".
وأوضحت في بيان، أنّ "الاشتباكات أدّت أيضًا إلى إصابة 8 جنود آخرين، وأنّ بين المسلحين القتلى امرأة"، مؤكّدةً أنّ "المنظمة تكبّدت خسائر كبيرة خلال العمليات في المنطقة".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
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