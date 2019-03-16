ظريف: حقبة الهيمنة ولّت ولاتستطيع أية قوة فرض إرادتها على المجتمع الدولي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن "حقبة الهيمنة قد ولت، واضحت الهيمنة على الصعيد العالمي أو الإقليمي مستحيلة ، ولا يمكن لأي قوة في العالم فرض إرادتها على المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أنه "إذا استعرضنا تاريخ ثورتنا في السنوات الأربعين الماضية ، فإننا سنلاحظ نجاحنا المستمر في تحويل التهديدات إلى فرص جديدة واعدة خلال المراحل الحرجة. وإذا لاحظنا السياسة الخارجية خلال هذه الفترة وفي سياق العلاقات الدولية ، سنرى أنها شهدت الكثير من التطورات ومن بين أهم التطورات خلال العقد الماضي ، يمكن الإشارة إلى وصول النظام الدولي إلى عالم ما بعد الغرب ، حيث تضاعفت مصادر القوة ، إذ يشارك لاعبون حكوميون وغير حكوميين متعددين بشكل فاعل في الساحة العالمية".

ووصف السياسات الأحادية بـ"مثابة مؤشر واضح على هذا التحول في عالم ما بعد الغرب وإن الإجراءات غير التقليدية ، بما في ذلك انتهاك الالتزامات الدولية وفرض عقوبات من جانب واحد ، هي مؤشر واضح على محاولات العودة إلى النظام السابق للعلاقات الدولية الذي انتهى ولا رجعة فيه"، معتبراً أنه "في ظل هذه الظروف ، من الطبيعي أن يواجه بلدنا الحبيب ، كأحد اللاعبين الفاعلين المستقلين والمؤثرين في الساحة الدولية والإقليمية الجديدة، ردود أفعال وتحديات الرجعيين والمستفيدين من النظام السابق".

وأكد "بذل قصارى الجهود وبدعم من الشعب كلّه ، على التحرك في مسار التنمية والاستقرار في إيران العزيزة، واضاف، إننا نؤدي دورا بناءً في مجال السياسة الخارجية".