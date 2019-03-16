مسؤول حوثي: التحالف العربي شنّ ربع مليون غارة على اليمن

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين يحيى سريع، أن "التحالف العربي بقيادة السعودية شن زهاء ربع مليون غارة جوية على اليمن خلال أربع سنوات، وألقى نصف مليون قنبلة وصاروخ على مناطق متفرقة باليمن، كما ألقى نحو 6 الآف قنبلة فسفورية وعنقودية"، مشيراً إلى أن "ما كان يعلن لا يشمل جميع الغارات بأهدافها العسكرية والمدنية وغارات المروحيات".

ولفت إلى أن "الغارات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال"، موضحاً أن "قواتنا أصبحت تنتج صواريخ بالستية محلية الصنع بنسبة 100%، ونحن نمتلك الآن مخزونا استراتيجيا من الصواريخ البالستية، كما أنه لدينا قدرة على إطلاق العشرات منها دفعة واحدة".