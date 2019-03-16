النائب العام في مصر يأمر بالتحقيق في وفاة مواطنين في حادث نيوزيلندا

أمرالنائب العام في مصر نبيل صادق، أمر بإجراء تحقيق قضائي في واقعة الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا ونتج عنه وفاة بعض المواطنين المصريين.
وكانت وزارة الهجرة المصرية قد أعلنت يوم أمس "أننا تلقينا بلاغا بمقتل ثلاثة مصريين خلال هجوم المسجدين في نيوزيلندا".
وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أية قائمة من قوائم المراقبة".
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