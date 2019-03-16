سفارة السعودية لدى فرنسا أوصت بتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه في باريس

أوصت سفارة السعودية لدى فرنسا، المواطنين من مقيمين وزائرين، بـ"اتخاذ الحيطة والحذر وتجنّب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات".
وكانت قد اندلعت صباح اليوم اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء"، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبحسب الوسائل الإعلامية الفرنسية، فقد تمّ توقيف أكثر من 30 شخصًا في أحياء متفرقة من باريس.
من جهتها، أفادتوكالة الصحافة الفرنسية "AFP" بأنّ "عناصر من محتجي السترات الصفر قاموا بنهب محلات الشانزلزيه".
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