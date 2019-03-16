"أنصار الله" أعلنت إسقاطها 19 مروحية أباتشي وآلاف المدرعات والدبابات للتحالف العربي

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، العميد يحيى سريع، أنّ "لدينا 300 هدف عسكري وبنك أهداف جديد يشمل الرياض وأبوظبي"، لافتًا إلى أنّ "عملية تطوير الطائرات المسيّرة مستمرّة وتمّت صناعة أجيال متقدّمة من الطائرات الهجومية".

وبيّن أنّ "القوة البحرية نفّذت خلال 4 سنوات 19 عملية نوعية، محقّقة إصابات مباشرة"، مؤكّدًا أنّ "عمليات البحرية لن تتوقّف مهما كانت التطورات العسكرية خلال الفترة المقبلة". وأوضح أنّه "تمّ إعادة بناء القوات البحرية اليمنية من نقطة الصفر، كما أنّ وحدة الهندسة ووحدة ضدّ الدروع نجحت في تنفيذ ما يقارب تسعة آلاف عملية نوعية".

وأكّد سريع أنّ "عمليات الهندسة والدروع أدّت إلى تدمير وإعطاب ما لا يقلّ عن سبعة آلاف مدرعة وآلية وناقلة جند ودبابة وعربة وجرافة"، مشيرًا إلى أنّ "الموثّق بعدسة الإعلام الحربي يتجاوز 5069 آلية ومدرعة ودبابة وناقلة جند". ونوّه إلى أنّ "معظم الآليات المدمّرة في اليمن أميركية وبريطانية وفرنسية ومن بلدان أخرى".

وأوضح سريع أنه "خلال 4 أعوام تم تدمير وإعطاب أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثين آلية ومدرعة ودبابة. في المعركة البرية كان لمجاهدينا الأبطال اليد الطولى باستهداف أرتال الغزاة وتعزيزاتهم". وكشف أنّ "الدفاعات الجوية نجحت أيضًا في إسقاط 19 مروحية أباتشي خلال 4 أعوام، فيما تمّ التصدي بنجاح لأكثر من 86 طلعة وتحقيق سبع إصابات مباشرة".