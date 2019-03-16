الشرطة النيوزيلندية: إغلاق مستشفى في مدينة هوكس باي بسبب تهديد أمني

أعلنت الشرطة النيوزيلندية عن "إغلاق مستشفى في مدينة هوكس باي بسبب تهديد أمني"، مشيرةً إلى أنه "كإجراء احترازي، نطلب من أفراد الشعب تجنب المنطقة في الوقت الحالي".
والجمعة، شهدت المدينة النيوزلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا.
فيما أعلنت شرطة البلاد احتجاز 3 رجال وامرأة، يشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم.
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