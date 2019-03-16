النشرة: النتائج الأولية تظهر فوز لائحة "الأصالة والتجدد" بانتخابات الرابطة المارونية بكامل أعضائها

عَلِمت "النشرة" أنّ "النتائج الأولية تظهر فوز لائحة "الأصالة والتجدد" برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، في انتخابات الرابطة المارونية بكامل أعضائها؛ وذلك بعد فرز 3 صناديق اقتراع من أصل 5".

وكانت قد أُقفلت صناديق الإقتراع في انتخابات الرابطة عند الرابعة من بعد الظهر، وقد بلغ عدد المقترعين 620 مقترعًا، من أصل 742 عضو مسجّل في الرابطة.

يُذكر أنّه قد تقدّم بترشيحه لمنصب رئيس الرابطة، كلّ من: نعمة الله أبي نصر، غسان الخوري وروكز فغالي. ولنيابة الرئاسة: مطانيوس الحلبي وميشال كرم.

أمّا الّذين ترشّحوا لعضوية مجلس التنفيذي فهم:ا براهيم سجعان جبور، ادكار انطون مرعب حرب، إيلي أنطوان مخايل، بولس فرنسيس كرم، جورج ابراهيم الحاج، جورج الياس بشير، جوزف الياس نعمه، جوزف اميل كريكر، حاتم رشيد حاتم، دوري جهاد صقر، رامي سمير شدياق، روبير مرسال برنس، ريشار فوزي روحانا فغالي ، ريمون نقولا عازار، سندرلا سمير أبو فياض صقر، سيلفي ادوار داغر فضل الله، طوني رامح منعم، عبده رومانوس جرجس، فادي جوزف أبو رحال، فريد جورج سعادة، كريم هنري طربيه، مسعد قبلان فارس، منير بديع صفير، ميشلين انطوان خويص أبو سمرا، نبيل أنطوان كرم، نتالي أمين الخوري، ندى عصام عبد الساتر ابو سمرا، نهى سليم شرتوني، وسام انطوان بو حبيب ويوسف شكرالله يونس.

وتوزّع المرشحون على لائحتين، واحدة تحمل اسم "لائحة الأصالة والتجدد " برئاسة أبي نصر، وأُخرى تحمل اسم "رابطة لبكرا" برئاسة غسان الخوري.