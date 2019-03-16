الحدث: حرق عدد كبير من المحال التجارية في الشانزلزيه

أفادت قناة "الحدث" عن "حرق عدد كبير من المحال التجارية في الشانزلزيه". وكانت قد اندلعت صباح اليوم اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء"، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبحسب الوسائل الإعلامية الفرنسية فقط تم توقيف 31 شخصا في أحياء متفرقة من باريس.

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