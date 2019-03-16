محمد الحجار: الحكومة "ماشية" والتسوية بين الرئيس عون والحريري باقية

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في ذكرى 14 آذار، مؤكداً أنه "لا تهديدات لرئيس الحكومة سعد الحريري من باسيل ولا أحد يهدد لانه لدى الجميع مصلحة أن تسير الحكومة وهي باقية و"ماشية".

وأوضح أن "الاجتماع بين الحريري وباسيل منذ عدة أيام كان جيدا والحكومة باقية والتسوية بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون باقية وقد يمكن ان يكون بعض المطبات ولكن لا انهيار للتسوية".