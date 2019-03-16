شدّد الرئيس المنتخب للرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر، في تصريح تلفزيوني، على أنّ "نتائج انتخابات الرابطة المارونية انتصار للخط السياسي المؤيّد لرئيس الجمهورية ميشال عون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبي نصر: نتائج انتخابات الرابطة المارونية انتصار للخط السياسي المؤيد لرئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.