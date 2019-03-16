خوري: انطلاقة الحكومة الحالية ليست مشجعة بسبب أولويات الأمور

اعتبر الوزير السابق رائد خوري، في حديث تلفزيوني، أن انطلاقة الحكومة الحالية ليست مشجعة بسبب أولويات الأمور والمعيار في التعيينات ليس الكفاءة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى لو كان تشكيل الحكومة على أساس إتفاقيات معينة في الملفات الكبرى، لأن الهدف تشكيل حكومة منتجة.

وفي حين لفت إلى أنه كان يحصل بعض الإختلاف في وجهات النظر بينه وبين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أكد أن الحديث في الفترة السابقة عن أنه كان من ضمن الوزراء الذين يرغب باسيل في تغييرهم لم يكن صحيحاً، مشدداً على أنه يعطي رأيه بكل حرية داخل "التيار الوطني الحر" ويصر عليه، قائلاً: "ما يهمني هو نجاح العهد ونجاح الرئيس ميشال عون ومن واجبنا مساعدته".

وأشار خوري إلى أنه خلق داخل وزارة الاقتصاد نظاماً معيّناً، معرباً عن إعتقاده أن الأمور لا تزال سارية، معتبراً أنه من وقت إلى آخر موضوع العدادات بحاجة إلى إعادة "شدشدة".