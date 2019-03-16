هاني قبيسي: مكافحة الفساد لا تتم بشكل موسمي

دان عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي "الجريمة الإرهابية، التي استهدفت المصلين في نيوزيلندا"، معتبرا أن "الإرهاب بكل أشكاله، هو نتيجة للسياسات الدولية الخاطئة، ومخالف لما جاءت به الرسالات السماوية".

ورأى ان مكافحة الفساد "لا تتم بشكل موسمي"، وأن "الفساد لا يقتصر فقط على المستوى المالي، إنما هناك فساد سياسي".

كلام قبيسي جاء خلال احتفال تأبيني أحيته حركة "أمل" و"كشافة الرسالة الإسلامية" في حسينية بلدة حومين التحتا، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، عضو الهيئة التنفيذية في الحركة مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري أحمد بعلبكي وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي، وفد من قيادة إقليم الجنوب في الحركة، مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، نائب القائد العام لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" والمفوض العام وأعضاء من القيادة العامة والمفوضيات، المدير العام ل"مؤسسات أمل التربوية" بلال زين الدين، مسؤول حركة "أمل" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صلاح فحص، لفيف من رجال الدين وفاعليات.