السيسي: الشباب الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق نسخة جديدة من منتديات الشباب، يهدف ليتحاور الشباب العربي والأفريقي حول مختلف القضايا على أرض مصر وعلى ضفاف نيلها، متطلعين إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت.

وأضاف: "أحدثكم بصدق أن الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والأفريقية الذين سيكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل، أهلًا بكم في مصر السلام والتنمية ومصر الملتقى التي ينبع من قلوب شعبها الخير للعالم، مصر بدء التاريخ ومنتهاه، التي أراد أبناؤها لها السلام فقاتلوا من أجله، وبثقتي في عزيمة شباب مصر وفخري بهذا التنوع وإيماني بحماس الشباب وقدراتهم أفتتح على بركة الله النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والأفريقي".