عروض فرعونية ومغربية وأفريقية باحتفالية ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، الاحتفالية التي عقدت بمدينة أسوان، بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وشهد السيسي في بداية الاحتفالية، مجموعة من الأغاني النوبية، وعقب ذلك عرضًا فرعونياً لإحدى فرق الباليه.
وتخللت فقرات الاحتفالية عروضًا مغربية وأخرى أفريقية.
حضر الحفل، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والدكتور مطفى مدبولي رئيس الحكومة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وبعض الوزراء العرب والأفارقة.
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