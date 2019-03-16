السيسي: نسكن إقليمًا يواجه تحديات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية محبة وسلام من أرض مصر إلى كل العالم، مُرحبًا بالحضور في مصر نقطة التلاقي التي تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي: "لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية، بما يشمل الانتشار غير المسبوق للنزاعات التي خلفت حجمًا من الدمار والتخريب لم يشهد العالم مثله، وأصبحت صرخات الأطفال والثكالى جزءًا من حياتنا اليومية".

وأضاف: "للأسف كان نصيب المنطقة العربية والقارة الأفريقية من هذه الصراعات الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليمًا يواجه تحديات كبيرة معاصرة تسعى لإعلاء نزعات طائفية".

وأشار إلى أن مصر نجحت في خلق مساحة مشتركة ندير فيها اختلافنا بشكل حضاري ونحقق تواصلًا فاعلًا فيما بيننا، ونجحت مؤتمرات الشباب في تحقيق حالة حوارية شاملة، وانطلق منتدى شباب العالم ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل تنوعهم واختلافهم.