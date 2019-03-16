السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلياً عن استثمارات أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عرضت إدارة ملتقى الشباب العربي والأفريقي، فيلمًا تسجلياً عن القارة الأفريقية سلط الضوء على الاستثمارات المتاحة بالقارة السمراء وكذلك الخيرات التي لم تكتشف بعد.

جاء ذلك خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الفيلم المميزات التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وما بها من خيرات طبيعية تحتاج فقط إلى وضع خارطة طريق لاستغلال هذه المميزات بما يتماشى مع مطالب الشعوب الأفريقية.

ولفت الفيلم إلى رؤية مصر خلال ترؤسها للاتحاد الأفريقي وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتولي مصر رئاسة الاتحاد أهمية وضع استراتيجية خلال هذه الدورة لاستغلال خيرات القارة السمراء، وإصرار الرئيس السيسي على النهوض بدول القارة عبر شبابها.