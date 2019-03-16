رئيس مفوضية العلوم: لدينا ثقة في رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدمت الدكتورة سارة أجبور، رئيس مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حرصه لعقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع الشباب الأفريقي.

جاء ذلك في كلمتها خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي.

وأكدت أن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة وكبيرة تجاه القارة الأفريقية وحريص على تمكين الشباب في البلدان الأفريقية على القيام بدوره عبر ريادة الأعمال وغيرها.

ونوهت بأن القارة السمراء سعيدة ولديها كل الثقة في رئاسة مصر عبر الرئيس السيسي في هذه الدورة لإتمام ما يطمح فيه الشباب عبر رؤية واضحة، مطالبة الشباب بالتصفيق الحار للرئيس السيسي لقيامه بدوره الريادي تجاه شباب أفريقيا.

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ولفتت إلى أن الشباب الأفريقي قادر على تحقيق التنمية الشاملة في قارته السمراء، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يسعى دائما إلى إعطاء الشباب فرصتهم من أجل القيام بدورهم.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي سيعمل وخلال ترؤس مصر للدورة الحالية، قادر على تمكين الشباب في بلدانهم من أجل النهوض بها، مؤكدة أن الاتحاد سينظم في شهر أبريل المقبل ملتقى للشباب الأفريقي ليرسخ مفهوم المشاركة والتعاون.

وأضافت أن كل القطاعات في الاتحاد الأفريقي حريصة على التنسق والتعاون مع بعضها البعض من أجل إنجاح هذه المنظومة الأفريقية التي تمثل عنوان القارة، مؤكدة أن هناك تعاونا كبيرا بين الاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص الاستثماري من أجل إعطاء الفرصة الأكبر للشباب.

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