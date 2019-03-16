مصرع مزارع سقط أثناء تقليم شجرة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقي مزارع داخل قرية ماقوسة في مركز المنيا، مصرعه اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بجروح بالغة عقب سقوطه من علو أثناء تقليم الشجر في أرضة الزراعية.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا، بمصرع "ا. ح." 58 سنة، مزارع، مقيم بقرية ماقوسة وذلك داخل أرضة الزراعية.

انتقل الرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز المنيا، والرائد خالد موسي لفحص البلاغ وبسؤال "مصطفى ا." 23 سنة، مزارع نجل المجني عليه، أكد أنه كان بالأرض الزراعية مع والدة لمساعدتة وسمع صوت ارتطام مفاجيء فأسرع نحوة فوجده ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، وقرر أن والدة تسلق الشجرة لتقليمها فسقط من أعلاها.

وأكدت التحريات صحة ماجاء بأقوال نجل المتوفى، وأنه لاتوجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.