بالصور- "فرق الشوارع والطرقات" ضمن "100 مليون صحة" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، طريقة "فرق الشوارع والطرقات" لحث المواطنين على الفحص الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وقالت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، إن فرق المتابعة الإدارية بديوان المديرية نزلت للشوارع والطرقات بمدينة الخارجة لحث وتشجيع المارة على الفحص للاطمئنان على صحتهم ضد فيروس "سي" والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة".

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أضافت مشرف، أن الهدف من هذه الطريقة هو رفع وزيادة معدلات الإنجاز في فحص المستهدف من المواطنين ضمن عاليات المبادرة، حيث نفذت المديرية في مركزي بلاط وباريس طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي بالمنازل وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

ولفتت الي،مسح 116692 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 15 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 224 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الجمعة من المبادرة، جرى مسح 4365 مواطنًا في اليوم الخامس عشر فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجرى تحقيق نسبة 55% من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.