نفذ سفاح نيوزيلندا الإرهابي مجزرة فظيعة، اليوم الجمعة، بقتله العديد من المصلين داخل مسجد في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، وكادت تتحول المجزرة إلى أمر أبشع بكثير.
وخلال الفيديو المأساوي الذي بثه السفاح، ظهرت لقطة أثناء تبديله للسلاح عقب عودته لسيارته، وكاد يستخدم جالونا كبيرا من البنزين لإشعال المسجد بكاملة وبداخله المصلون القتلى والمصابون، إلا أنه غير خطته، وقام بتغيير السلاح والعودة للمصليين مرة أخرى للقضاء على المصابين.
ومن الواضح خلال الفيديو البشع، أن السفاح كان يريد إيقاع أكبر عدد من الضحايا، ولا يعطي فرصة لأحد في النجاة أو الهروب، ولو نفذ خطته الجهنمية لما استطاع أي من المصابين النجاة.
يذكر أن الشرطة النيوزيلندية، صرحت بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 49 قتيلا على الأقل، و50 مصابا، ورفعت أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجاة ..هذا ما كان سيفعله جزار نيوزلندا بعد قتله المصلين في المسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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