أستراليا تحظر دخول كاتب بريطاني بعد تصريحات مسيئة للإسلام

حظرت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، المعلق والكاتب البريطاني اليميني ميلو يانوبولوس من دخول البلاد بعد تصريحاته المسيئة للإسلام في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا والذي أودى بحياة 50 شخصا.
بي إس" الأسترالية اليوم، حظر يانوبولوس بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بأنها تعليقات مثيرة للكراهية والانقسام، مؤكدا أن الهجوم الإرهابي كان "شر خالص وارتُكب ضد مسلمين يمارسون دينهم في
وأكد وزير الهجرة الأسترالي ديفيد كولمان، وفقا للموقع الإخباري لشبكة "إس
وأشار كولمان إلى أن "أستراليا تقف مع نيوزلندا ومع المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم في إدانة هذا الفعل غير الإنساني".
يشار إلى أن الصحفي البريطاني المثير للجدل بسبب تاريخه من الاعتداءات اللفظية على المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان من المفترض أن يسافر إلى أستراليا في جولة خطابية في وقت لاحق من العام الجاري.
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