رئيس وزراء موريتانيا الأسبق بوبكر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، اليوم السبت، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو القادم.

وقال ولد بوبكر - في بيان اليوم - "إنه بناء على دراسة شاملة لأوضاع البلد، وحاجته إلى التداول

الديمقراطي السلمي للسلطة، وانطلاقا من نتائج الاتصالات والمشاورات الواسعة التي أجراها مع مختلف الأطياف السياسية، قرر الترشح على منصب الرئيس".وأضاف "أنه سيترشح مستقلا، وسيعرض رؤيته لمشكلات البلد وطرقعلاجها، خلال حفل إعلان الترشح الرسمي الذي سينظم في غضون الأيام القليلة المقبلة، داعيا الموريتانيين لمؤازرته ودعمه".كان ولد بوبكر (62 عاما)، قد تولى رئاسة وزراء موريتانيا في 1992 قبل أن يعود لنفس المنصب عام 2005، وأحيل للتقاعد بعد عمله سفيرا في القاهرة ومندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية.