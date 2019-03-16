أعلن رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، اليوم السبت، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو القادم.
وقال ولد بوبكر - في بيان اليوم - "إنه بناء على دراسة شاملة لأوضاع البلد، وحاجته إلى التداول
وأضاف "أنه سيترشح مستقلا، وسيعرض رؤيته لمشكلات البلد وطرق
كان ولد بوبكر (62 عاما)، قد تولى رئاسة وزراء موريتانيا في 1992 قبل أن يعود لنفس المنصب عام 2005، وأحيل للتقاعد بعد عمله سفيرا في القاهرة ومندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء موريتانيا الأسبق بوبكر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.