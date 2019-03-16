القوى الوطنية تطالب "حماس" بالاعتذار ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين في غزة

طالبت القوى الوطنية في قطاع غزة، اليوم السبت، حركة "حماس"، بالاعتذار للجماهير عن الاعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بحياة كريمة في غزة، وضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء عليهم.

جاء ذلك في بيان وقعت عليه جميع الفصائل الوطنية، باستثناء الجهاد الإسلامي وحركة حماس.

ودعا البيان "حماس" وقيادتها إلى سحب المسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الشبابي (#بدنا_نعيش).

وأكد ضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين،

ودعا حماس للاعتذار عن هذه المسلكيات والاعتداءات، مضيفا: "نعلن للشباب في غزة عن دعمنا وتأييدنا للمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات الاستخدام والشيطنة".

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وشدد البيان المشترك على دعم مطالب الحراك وحماية مطالبه العادلة، داعين "حماس" التي تسيطر بقوة السلاح على غزة لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدرة، وتعمل على توفيرها وتصدير

الفائض عن حاجة السوق في إطار ضبط الأسعار، وتحديد سقف أسعار الخضار المُصدرة في السوق المحلية، ووقف حملات الجباية "المرور، والترخيص... الخ"، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد في غزة.

ودعا البيان الأخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها.

وتشهد غزة حالة غليانا وحراكا شبابيا غير مسبوق للتنديد بممارسات عصابات حماس الإجرامية، التي أدت إلى اعتقال العشرات من الشبان وتكسير عظام آخرين وتعذيب معتقلين وزجهم في السجون ومراكز التحقيق.