أدان سفير فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وطالب عبد الهادي القادة السياسيين في نيوزيلندا بالتوقف عن ربط كلمة الإرهاب بالإسلام
وقال عبد الهادي ـ في تصريح خاص قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (السبت) من العاصمة
وأشار إلى مقتل 6 فلسطينيين في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا، مؤكدا على صعوبة حصر أسماء الضحايا من قبل السلطات النيوزيلندية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين بنيوزيلندا: يجب التوقف عن ربط كلمة الإرهاب بالإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.