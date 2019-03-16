سفير فلسطين بنيوزيلندا: يجب التوقف عن ربط كلمة الإرهاب بالإسلام

أدان سفير فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وطالب عبد الهادي القادة السياسيين في نيوزيلندا بالتوقف عن ربط كلمة الإرهاب بالإسلام

في تصريحاتها، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى إشعال فتيل النزاعات المتطرفة والإرهابية.وقال عبد الهادي ـ في تصريح خاص قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (السبت) من العاصمةالأسترالية كانبيرا ـ إننا ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي على مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا التي تتمتع بالاستقرار الأمني والتسامح وتضم أكثر من 200 عرق، واصفا هذا الهجوم بـ"المجزرة".وأشار إلى مقتل 6 فلسطينيين في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا، مؤكدا على صعوبة حصر أسماء الضحايا من قبل السلطات النيوزيلندية.