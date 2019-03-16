الداخلية العرب يدين العملية الإرهابية في مسجدي نيوزيلندا

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن بالغ الشجب والاستنكار بعد تلقي نبأ العملية الإرهابية التي حدثت بالأمس الجمعة، في مسجدين بنيوزيلندا، وأودت بحياة عشرات المصلين

وخلفت عشرات المصابين، في عمل إجرامي بشع يتنافى مع كل التعاليم الدينية والمبادئ الإنسانية.وأدانت الأمانة العامة، في بيان صادر عنهاونشره مكتبها الإعلامي بالقاهرة، بكل حزم هذا العمل الإجرامي البشع الذي يؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا دين له ولا عرق، داعية الله أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.