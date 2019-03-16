غدًا.. وزيرة الشئون الخارجية الهندية تتوجه إلى المالديف في زيارة رسمية

تتوجه وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سوراج، غدا الأحد، إلى المالديف في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان أوردته قناة إنديا تي في الهندية اليوم السبت أنه من المقرر أن

تلتقي سوراج برئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، ورئيس البرلمان قاسم إبراهم، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء بالمالديف لاستعراض ومناقشة برنامج العمل المستقبلي بين البلدين والتعاونالمشترك.

وأوضحت القناة الهندية إلى أنه من المقرر أن

يرافق وزيرة الشئون الخارجية، خلال الزيارة، وفد يضم عددا من المسئولين البارزين، لافتة إلى أن هذا الزيارة تعد الأولي الرسمية بين البلدين بعد تولي صليح رئاسة المالديف في نوفمبر 2018.