زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو لمظاهرات حاشدة غداً

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، اليوم السبت، أنصاره إلى الخروج في مظاهرات حاشدة غداً الأحد.

جاءت التصريحات خلال زيارة جزايدو سوقاً كبيراً حيث تحدث إلى مناصريه وإلى الجماهير الفنزويلية.

وكتب جوايدو عن هذه الزيارة على موقع "تويتر" قائلا إن آثار الأزمة الطاحنة التي تعيشها الدولة ظهرت في ما حدث داخل سوق "بيرفيريكو لا كانديلاريا" بمدينة بلنسية.

وقال جوايدو إن الحكومة ونظامها "غير الإنساني" حطما القوة الشرائية لشعب فنزويلا.

ودعا جوايدو (35 عاماً) إلى احتجاجات ومسيرات غداً الأحد في مدينة "بلنسية" الواقعة بولاية كارابوبو.

وأعلن جوايدو، مؤخراً، عن أنه سيحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد وسيقودهم في مسيرة إلى العاصمة كاراكاس.

وكانت دول عديدة اعترفت بشرعية جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. إلا أنه لم يتمكن من بسط نفوذه داخل البلاد حتى الآن، حيث تقف القوات المسلحة القوية إلى جانب رئيس الدولة مادورو.

وحاول جوايدو، في الفترة الأخيرة، أن يدخل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا على عكس إرادة الحكومة. كما حاول أن يحول غضب الكثيرين من الفنزويليين على انقطاع التيار الكهربائي إلى ثورة واسعة.