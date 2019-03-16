كشف معلومات جديدة عن زيارات منفذ مجرزة نيوزيلندا لدول عدة

كشفت السلطات الكرواتية، اليوم السبت، أن المتطرف اليميني الأسترالي الذي نفذ مجزرة في مسجدين في نيوزيلندا، كان زار كرواتيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية عن المتحدثة باسم الشرطة أن "الشرطة لديها معلومات عن تحركات هذا الشخص في ديسمبر 2016 ويناير 2017".

وذكرت الصحافة الكرواتية، اليوم السبت، أن برينتون تارنت كان زار، خلال تلك الفترة، العاصمة زغرب والعديد من المدن على الساحل الأدرياتيكي بينها زادار وسيبنيك ودوبروفنيك.

وتعمل سلطات كرواتيا على تحديد أسباب تلك الزيارة، بحسب ما ذكر رئيس الوزراء اندري بليندوفيتش للتلفزيون الوطني. وقال "حتى الأمس، لم يكن هذا الشخص في مركز اهتماماتنا".

وكانت السلطات البلغارية أعلنت بدورها، أمس الجمعة، أنها تحقق في دوافع زيارة للشاب المتطرف اليميني إلى بلغاريا عام 2018.

وكانت السلطات البلغارية أبلغت دول الجوار معلومات عن زيارة في 2016 قام بها تارنت إلى صربيا ومونتينغرو والبوسنة والهرسك.

ولم تؤكد سلطات هذه الدول، حتى الآن، هذه المعلومات.

وذكرت وسائل إعلام أن الشاب الأسترالي المتطرف كان استمع، وهو في طريقه لتنفيذ مجزرة المسجدين، إلى نشيد وطني صربي ورسم على أسلحته أسماء أبطال لدى الصرب بالأحرف السلافية، ما أثار استنكاراً في المنطقة حيث اتهمت عدة شخصيات ووسائل إعلام "الإيديولوجيا القومية الصربية" بأنها ألهمت منفذ المجزرة في المسجدين.