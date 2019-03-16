محققون يفحصون مسجل أصوات قمرة القيادة في الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بدأ المحققون، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس فحص مسجل أصوات قمرة القيادة الخاص بطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت الأسبوع الماضي.

وأوضح متحدث باسم الوكالة الفرنسية لتحقيقات الحوادث الجوية أن من المتوقع أن يستغرق تفريغ البيانات من أربع إلى خمس ساعات. وأصدرت الوكالة أيضاً صورة تظهر المسجل وقد لحقت به بعض الأضرار لكنه يبدو سليماً.

وإذا نجحت عملية التفريغ، فإن البيانات قد تساعد في تقديم إجابات بشأن سبب??? ??? تحطم الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الأحد الماضي ومقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصاً.

وقالت الهيئة الفرنسية إن فرقاً من مجلس سلامة النقل الأميركي وإدارة الطيران الاتحادية ووكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى شركة "بوينج" تشارك في التحقيقات.

وأوقفت دول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة، تحليق الطائرات من ذات الطراز. وكان تحطم الطائرة الإثيوبية هو الثاني في خمسة أشهر لطائرة من هذا النوع بعد تحطم أخرى في إندونيسيا في أكتوبر الماضي.

والطائرة "بوينج 737 ماكس 8" حديثة نسبياً ويوجد منها 371 طائرة فقط في الخدمة. لكن هناك طلبيات من هذا النوع تبلغ نحو خمسة آلاف طائرة مما يعني أن التبعات المالية للأزمة ستكون ضخمة على الشركة.