روسيا تنتقد العقوبات الأميركية-الأوروبية الجديدة بحق بعض مسؤوليها

انتقدت روسيا، اليوم السبت، ما سمته "نفاق" العقوبات الغربية الجديدة بحق عدد من مسؤوليها لدورهم المفترض في الحادث البحري العام الماضي قبالة سواحل أوكرانيا وتوعدت بالرد على هذه الخطوة "غير الودية".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "حجة إدراج مواطنينا على قائمة العقوبات غير المشروعة للاتحاد الأوروبي منافقة وساخرة".

وفي تصريح سابق مساء الجمعة، أكدت الوزارة أن روسيا "لن تترك خطوة الاتحاد الأوروبي غير الودية دون رد"، متهمة الأوروبيين بالانحياز عشية الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في 31 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة "لا يمكننا تجاهل مصادفة القرار قبل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا".

ونددت بما سمته "كراهية روسيا" لدى واشنطن وأوتاوا معتبرة أن العقوبات "لن تفضي إلى النتائج المرجوة من قبل الولايات المتحدة وكندا".

وكانت الولايات المتحدة فرضت، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا، أمس الجمعة عقوبات جديدة على مسؤولين روساً "لمواصلة عدوانهم في أوكرانيا"، بحسب إعلان لوزارة الخزانة الأميركية.

وأدرج أسماء ست مسؤولين لاحتجازهم لسفن أوكرانية في مضيق "كيرتش" قبالة القرم في نوفمبر 2018 ولدعمهم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتجمد العقوبات أرصدة هؤلاء الأشخاص وتحظر أي تجارة معهم.

كما تستهدف العقوبات ست مجموعات دفاع ناشطة في القرم التي ضمتها روسيا في 2014 ومؤسستي بناء وطاقة.

وأوقف 24 بحاراً أوكرانياً في الحادث في مضيق "كيرتش". وقالت روسيا، اليوم السبت، إن "خفر السواحل الروس قاموا بشجاعة بواجبهم للدفاع عن حدود بلادنا"، معتبرة أن الحادث ناجم عن "استفزاز" من الجانب الأوكراني.

وقالت الخارجية الروسية إن موسكو أوقفت الأوكرانيين "وفقاً لمعايير القانون الدولي".

ويقول محامون إن البحارة الأوكرانيين قد يتعرضون للسجن ست سنوات لعبور الحدود الروسية بصورة غير مشروعة.