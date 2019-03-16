مصر تعلن مقتل 4 من مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

أكدت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أن أربعة مصريين قُتلوا خلال الاعتداءين على مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، وأسفرا عن مقتل 49 شخصاً.

وأفاد بيان، على صفحة وزارة الهجرة على موقع "فيسبوك" إن "السلطات النيوزيلندية تؤكد استشهاد أربعة مصريين وهم منير سليمان وأحمد جمال الدين عبد الغني وأشرف المرسي وأشرف المصري".

وكان أسترالي شنّ هجوما على مصلين في مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش".

وحسب بيان الوزارة، فإن سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي أكد أن "الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعاً مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش".

وأضاف الوسيمي أنه "تم إبلاغه أن الضحايا (القتلى) المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى".

وأكد الوسيمي أنه "لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين".

وندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وقال، في بيان أمس الجمعة، إن هذا "الهجوم الإرهابي المروع (..) يشكل مؤشراً خطيراً على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على المسجدين، اليوم السبت، أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.

واستمع مدرّب اللياقة البدنيّة السابق والناشط اليميني المتطرف، وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجّهة إليه. وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل القادم.