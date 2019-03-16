تفاصيل جديدة مروعة عن "مذبحة" مسجدي نيوزيلندا

كشفت مصادر نيوزيلندية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة مروعة تتعلق بالهجوم الذي نفذه إرهابي أسترالي على مسجدين في مدينة كرايس تشيرتش أثناء صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ووصف الإعلام النيوزيلندي الهجوم المروع بأنه هو الأسوأ منذ عام 1943 في البلاد، مطلقاً عليه اسم "نار جهنم".

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن 49 قتلوا بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره. وألقي القبض على ثلاثة أشخاص ووجهت اتهامات بالقتل لرجل.

وعبر زعماء في أنحاء العالم عن الغضب والحزن بسبب مقتل وجرح عشرات الأشخاص في الهجوم الإرهابي الدامي.

وأكد زعماء غربيون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التضامن مع شعب نيوزيلندا ونددوا بالهجوم الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "عمل من أعمال الكراهية".

وقال مصدر إخباري غربي إن المهاجم الأسترالي برينتون تارانت البالغ 28 عاماً نشر بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي يحرض على القتل.

وقالت السلطات نيوزلندية إن من بين القتلى أناساً من الهند ومصر وتركيا والصومال وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلادش.

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وقال أحد الناجين من إطلاق النار داخل مسجد لينوود، إن صديقه خاطر بحياته للتصدي للمهاجم المسلح، وصارعه من أجل السيطرة على مسدسه.

وقال سيد مظهر الدين أحد المصلين إن "الشاب الذي يهتم عادة بالمسجد.. تحين الفرصة للانقضاض على المسلح، بل وتمكن من انتزاع بندقيته"، بحسب الصحف النيوزلندية الصادرة اليوم.

وأضاف مظهر الدين "حاول البطل أن يطارد المسلح ويطلق النار، لكنه لم يتمكن من ذلك.. ثم ركض وراءه، لكن كان هناك أشخاص ينتظرون الجاني في سيارة.. وهرب".

وتابع مظهر الدين أنه سمع أصوات طلقات نارية، مضيفاً أن "مطلق النار كان قريباً جداً. لقد كان الناس خائفون، وكان هناك صراخ، وحاولت أن أحمي نفسي".

وأوضح أنه شاهد المسلح وهو يدخل للمسجد، ويطلق النار على عدد من كبار السن الذي كانوا يجلسون في آخره، مشيراً إلى أن المهاجم كان يرتدي سترة واقية، ويطلق النار بعنف.

وقال مظهر الدين إن الأصدقاء المحيطين، الذين كانوا بجواره في المسجد أصيبوا إما في الصدر أو الرأس، موضحاً أن أحد أصدقائه توفي في مكان الحادث بعد نزيف استمر حوالي نصف ساعة.

وشكل الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا صدمة للمسلمين وغيرهم من المواطنين في هذا البلد، الذي لم يشهد حوادث كراهية مماثلة كتلك التي وقعت أمس الجمعة.