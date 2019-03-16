كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو لمظاهرات الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زار خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا سوقاً كبيراً اليوم السبت، وتحدث إلى مناصريه وإلى الجماهير الفنزويلية.

وكتب غوايدو اليوم السبت، عن هذه الزيارة على موقع تويتر قائلاً إن "آثار الأزمة الطاحنة التي تعيشها الدولة ظهرت في ما حدث داخل سوق ميركادو بيرفيريكو لا كانديلاريا بمدينة بلنسية".

وقال غوايدو إن "الحكومة ونظامها غير الإنساني حطماً القوة الشرائية لشعب فنزويلا".

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وكان غوايدو 35 عاماً دعا إلى احتجاجات ومسيرات الأحد في بلنسية الواقعة بولاية كارابوبو.

وأعلن غوايدو أخيراً عن أنه سيحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد وسيقودهم في مسيرة إلى العاصمة كاراكاس.

وكانت دول عديدة اعترف بشرعية غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، إلا أنه لم يتمكن من بسط نفوذه داخل البلاد حتى الآن، حيث تقف القوات المسلحة القوية إلى جانب رئيس الدولة مادورو.

وحاول غوايدو في الفترة الأخيرة أن يدخل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا على عكس إرادة الحكومة، كما حاول أن يحول غضب الكثيرين من الفنزويليين على انقطاع التيار الكهربائي إلى ثورة واسعة، إلا أن المحاولتين باءتا حتى الآن بالفشل.