كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل البابا فرانسيس اليوم السبت 16 مارس 2019 معالي السيد سالفا كير ميارديت ، رئيس جمهورية جنوب السودان. حيث التقى الرئيس بعد ذلك بوزير خارجية الفاتيكان ، الكاردينال بيترو بارولين ، الذي رافقه رئيس الأساقفة بول غالاغر ، وزير الفاتيكان للعلاقات مع الدول.

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب الصحافة في الفاتيكان ، سلطت المناقشات الودية الضوء على العلاقات الثنائية الطيبة بين الكرسي الرسولي وجمهورية جنوب السودان ، وكذلك مساهمة الكنيسة الكاثوليكية في المجال التربوي والصحي ، وفي العملية المصالحة وإعادة بناء الأمة.

ومن بين المسائل الأخرى التي تم التطرق إليها أسئلة تتعلق بتنفيذ اتفاق توصلت إليه مؤخراً عناصر سياسية مختلفة ، بهدف حل النزاع بشكل نهائي ، وعودة اللاجئين والمشردين ، والتنمية المتكاملة للبلد.

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وفي هذا السياق ، أعرب البابا فرانسيس عن رغبته في استيفاء الشروط اللازمة لزيارة محتملة لجنوب السودان ، كعلامة على التقارب من الشعب وتشجيع عملية السلام.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها البابا إنه يريد زيارة جمهورية جنوب السودان، ففي عام 2017 ، أعرب عن أمله في القيام بزيارة مسكونية للبلاد إلى جانب رئيس أساقفة كانتربيري ، جاستن ويلبي وقد الغيت الرحلة لأسباب أمنية.

وحصل جنوب السودان على استقلاله في عام 2011 ، ليصبح أحدث دولة في العالم ، لكنه واجه سلسلة من التحديات منذ ذلك الحين ، بما في ذلك حرب أهلية مستمرة بين الحكومة وقوات المعارضة.