كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أسوأ مذبحة فى تاريخها.. هل توجد عقوبة إعدام فى فنزويلا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الهجوم الإرهابى ضد مسجدين بالبلاد، بأنه أحد "أحلك أيام نيوزيلندا، بعد استشهاد 50 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين بمدينة كرايستشيرش، الجمعة.

وقالت إن ما حدث هنا هو عمل عنف استثنائي وغير مسبوق، واعتقلت الشرطة حتى الآن ثلاثة رجال وامرأة واحدة فيما يتعلق بعملية إطلاق النار.

ورغم ذلك، لا توجد جريمة مهما كانت يعاقب عليها بالإعدام في نيوزيلندا اليوم، وتم إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل في عام 1989، ولم يتم اللجوء إلى عقوبة الإعدام في نيوزيلندا قبل العشرينات من القرن الماضي، وفقاً لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية اليوم.

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وعندما تم انتخاب أول حكومة عمالية في عام 1935 أصبحت القضية سياسية، وعارض حزب العمل استخدام عقوبة الإعدام ، وخفف جميع أحكام الإعدام.

وألغيت عقوبة الإعدام في عام 1961 بعد تصويت حر على تعديل لقانون الجرائم، ومنذ ذلك الحين ، تم الإبقاء على عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى حتى صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في عام 1989.

والآن ألغت 124 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة، بما في ذلك أستراليا.