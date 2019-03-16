كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة نيوزيلندا: الإرهابى ارتكب المذبحة خلال 36 دقيقة ضد المسجدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مثل المحتجز الرئيسي للهجوم الإرهابى على مسجدين في كرايستشيرش، السفاح الأسترالي برينتون تارانت، اليوم السبت أمام محكمة في هذه المدينة النيوزيلندية بتهمة القتل الجماعى.

وكشفت الشرطة أن تارانت، الذي ابتسم للصحافة عندما رافقه ضابطان من الشرطة، هو الشخص الذي ارتكب الهجمات على المسجدين.

ونقلاً عن صحيفة "ال باييس" الإسبانية، تُظهر تسجيلات قوات الأمن أنه انتقل من مسجد إلى آخر- يبعد بضع دقائق بالسيارة- في حلقة من الرعب استمرت 36 دقيقة، وتمكن الضباط من إيقافه لدى دخول السيارة مرة أخرى، حيث كان لديه قنبلتان يخطط بهما لمواصلة المذبحة.

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ووضعت البيانات الرسمية 49 من الضحايا فى عداد الموتى و 39 من الجرحى الذين يتبعون في المستشفى، 11 منهم في العناية المركزة.

وأمر القاضي وسائل الإعلام يوم السبت بعدم نشر صور لوجه تارانت لضمان حقه في محاكمة عادلة، وسيظل رهن الاحتجاز الوقائي دون كفالة حتى 5 أبريل.