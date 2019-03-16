كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة المغربية توقف شاب أشاد بـ"مجزرة نيوزيلندا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة المغربية، السبت، أنها أوقفت شابا يبلغ من العمر 19 عاما، يقطن في مدينة فاس، للاشتباه بإشادته بأعمال إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية المغربية، فإن الموقوف يدرس في مدينة فاس، ونشر تدوينة على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية التي استهدفت المصلين بمسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.

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وأكد البيان أنه تمت إحالة المشتبه به إلى قاضي التحقيق، لتعميق البحث معه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتي يمنع القانون المغربي الإشادة بها.

وكان أسترالي قد شن هجوما على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الاعتداء على المسجدين، السبت، أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.