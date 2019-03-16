كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يرغب في زيارة جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بابا الفاتيكان، فرانسيس لدى استقباله رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، السبت، إنه "يرغب في زيارة البلد الأفريقي في بادرة تقارب إلى الشعب وللتشجيع على عملية السلام".

وأوضح بيان صدر عن دولة الفاتيكان إن "قداسته أبدى رغبته في التحقق من الظروف من أجل زيارة محتملة لجنوب السودان".

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وأثناء اجتماعهما اليوم، تحدث البابا ورئيس جنوب السودان حول "العلاقات الثنائية الجيدة" و"مساهمة الكنيسة الكاثوليكية في التعليم والصحة وفي عملية المصالحة وإعادة البناء".

كما بحثا "الشؤون المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً بين الأطراف السياسية المختلفة تمهيداً لحل نهائي للصراع وعودة اللاجئين والنازحين، والتنمية المتكاملة للبلاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011 وشهدت منذ 2013 حرباً أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعداً قبلياً.